Михаил Ведерников: Увидели беспилотник – звоните 112

09:48, 14 сентября 2023, ПАИ

Что делать, если увидели беспилотник, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видео из серии «Своих не бросаем».

«Прежде всего, необходимо оперативно покинуть опасную зону, отойдя на расстояние не менее 100 метров, и лучше всего отойти за ближайшее здание или хотя бы дерево и предупредить окружающих о возможной опасности. После этого позвоните по телефону 112 и чётко укажите все данные: место, время, сколько беспилотников вы видели, в какую сторону и откуда они двигались. Пытаться сбить аппарат подручными средствами ни в коем случае нельзя. Также нельзя подходить к беспилотнику в случае его падения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что правительство региона и соответствующие органы «делают всё, чтобы обеспечить вашу безопасность».

«Мы приобретаем комплексы обнаружения, средства подавления БПЛА, ориентируясь на технические новинки в этой сфере. По договорённости с техническими производителями, поставщиками проводим мероприятия по опытному испытанию таких систем. Работаем над совершенствованием зоны безопасности над Псковом и областью, чтобы эффективнее противостоять угрозам атак с использованием беспилотников. По всем направлениям оперштаб области работает. Но предупреждён, значит вооружён. Будьте бдительны, а если чувствуете ещё и силы, чтобы поработать на этом направлении, записывайтесь в ряды псковской «Дружины». Нам нужны люди с разными профессиональными навыками», – призвал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что большинство жителей региона должно быть готово к внештатным ситуациям, и рассказал, как вести себя, если стали свидетелем чего-либо подозрительного.