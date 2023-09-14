Работы по благоустройству объектов в Псковской области завершены на 90%

15:23, 14 сентября 2023, ПАИ

Работы по благоустройству 38 общественных объектов в Псковской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» выполнены более чем на 90%. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на приеме у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Видео с отчетом глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Незначительный объём работ остался на пяти объектах: в Пскове, Гдовском, Опочецком, Печорском и Порховском районах.

В следующем году планируют благоустроить 33 общественные территории и 7 дворовых. Объекты для благоустройства выбирали сами жители Псковской области на голосовании за благоустройство общественных территорий. Также благоустроят набережную реки Гдовки (Гдовский район) и территорию вблизи Изборской крепости (Печорский район).

«Благоустройство на средства Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» еще ведётся в Печорах и Пушкинских Горах. По проекту «Лукоморье» есть вопросы – из-за долгой разработки документации работы начались поздно. Поручил взять на контроль динамику работ», – отметил Михаил Ведерников.

В 2024 году на благоустройство территорий было выделено 160 миллионов рублей. При этом во многих районах Псковской области удалось сэкономить выделенные средства. Михаил Ведерников дал распоряжение средства не возвращать, а «использовать их по делу». «Поставить лишнюю скамейку или установить фонарь, но деньги возвращать не нужно», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что на спортивной площадке в парке у реки Милевки в Пскове появится освещение и склон для катания на ватрушках.