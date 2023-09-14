Новый ФАП открыт в Пыталовском районе

13:26, 14 сентября 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт торжественно открылся в деревне Носово Пыталовского района сегодня, 14 сентября. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

ФАП состоит из нескольких помещений: отдельные прививочный и смотровой кабинеты для приёма взрослых и детей. Есть санузел, приспособленный для маломобильной категории граждан, а также санитарные помещения. В медпункте ведётся приём пациентов, можно сделать инъекции, которые либо назначают на месте, либо по назначению других врачей, пройти вакцинацию и диспансеризацию. Будет осуществляться в ФАПе и наблюдение за детьми до года. Также в ближайшее время будет организована продажа лекарственных препаратов.

В ФАПе также установлены новые холодильники для препаратов и вакцины. Есть электрокардиограф, весы, глюкометр, мягкие носилки, заказаны медикаменты. Здание ФАПа оснащено кнопкой вызова персонала, а рядом имеется парковка с разметкой и знаками, в том числе для инвалидов.

В день открытия ФАПа медработники Островской межрайонной больницы приехали провести диспансеризацию и профосмотр местного населения. В этот день жители деревни смогли измерить давление, рост, вес, сдать анализы, пройти ЭКГ и осмотр гинеколога, получить консультацию специалистов.

В районной газете отметили, что новый ФАП в Носово работает два раза в неделю – понедельник и четверг с 9:00 до 13:00.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Добавим, что диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».