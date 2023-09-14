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Общество

Дмитрий Бугряков – о работе в фонде «Защитники Отечества» в Пустошке: Это мой долг

О работе социального координатора регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрия Бугрякова рассказали ПАИ в учреждении.

На фото Дмитрий Бугряков. Фото здесь и далее: Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Дмитрий Бугряков с момента увольнения с военной службы, с 2005 года, занимается помощью ветеранам и членам их семей. Он – потомственный офицер, майор, ветеран боевых действий, награжденный многочисленными медалями «За отличие в военной службе», «За верность долгу и Отечеству». «Это мой долг», – отметил Дмитрий Бугряков.

В филиале рассказали, что координатор совместно с главой района решает вопросы оказания помощи и поддержки семей участников СВО.

«С тех пор и как к верному другу, и как к депутату в Пустошкинском районе, к Дмитрию обращались многие жители района. Сейчас, работая социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества», Дмитрий Бугряков помогает подопечным подготовить документы для оформления статуса ветерана боевых действий, получить меры социальной поддержки. К социальному координатору обращаются за оказанием адресной помощи семьям погибших, помощи в решении бытовых вопросов. Дмитрий по зову сердца занимается и патриотической работой, увековечивая память о защитниках Отечества – земляках, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО», – заключили в филиале фонда. 

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Добавим, что с момента открытия до августа 2023 года сотрудники фонда отработали более 1700 обращений

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