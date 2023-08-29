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Общество

Более 1700 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

1 726 обращений от 1 246 жителей Псковской области поступило в региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На данный момент уже решено 1 246 (72 %) обращений. Заявки поступают в ходе личного приёма, по телефону, в электронном виде, в том числе через систему инцидент-менеджмент и «Госуслуги».

В филиале фонда создана демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием для адаптации жилого помещения и пункт проката технических средств реабилитации и школ ухода. Установленное там оборудование включает кресла-коляски, в том числе с электрическим приводом, костыли, трости, ходунки, складные пандусы, приспособления для перемещения лежачих больных, противопролежневые системы, а также оборудование для слабовидящих – радионяня, специальный будильник, термометр, тонометр, умная колонка. Всё это предоставляется ветеранам и членам их семей в безвозмездное пользование на необходимый период.

Помимо этого, по соглашению с Красным Крестом предусмотрена возможность обучения родственников уходу за тяжелобольными. «При активном содействии губернатора и депутатского сообщества организовано вручение технических средств реабилитации – электрических колясок и лестничных подъёмников 22 участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей, нуждающимся в указанных средствах», – отметили в филиале.

Также учреждение уделяет большое внимание культурно-досуговой работе с детьми семей погибших бойцов. Так, более 1 350 человек, среди которых треть – дети, приняли участие в экскурсиях, мастер-классах, уроках мужества и выставках рисунков.

Также каждую пятницу в филиале фонда «Защитники Отечества» проходят дни творчества и игр. «Мастер-классы, креативное рисование, спортивные игры помогают детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, отвлечься от тревог, поднимают настроение и помогают справиться с ситуацией», – заключили в учреждении.  

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Добавим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений

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