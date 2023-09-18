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Культура

Более 270 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник летом

Более 275 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» за лето. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

Фото здесь и далее: Музей-заповедник "Изборск"

Самой большой популярностью у туристов в этом сезоне пользовалась Изборская крепость: её посетило более ста тысяч человек. На втором месте – Словенские ключи, или, как их еще называют, ключи Двенадцати апостолов. «Они пользуются у гостей популярностью не только из-за того, что их почитают как православную святыню, но и благодаря тому, что здесь, на Городищенском озере, круглый год живут белоснежные лебеди-шипуны», — пояснили в музее-заповеднике.

В список самых посещаемых объектов попала экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», рассказывающая о зарождении, истории и развитии одного из первых городов на Руси, и выставка народного костюма «Изборский хоровод». Здесь гости смогли познакомиться с многообразием народного костюма, увидеть несколько десятков праздничных костюмов и ярких головных уборов из разных уголков России и узнать о культуре и особенностях народов, которые их носили.

Напомним, в прошлом году Изборский музей-заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России, по версии издания The Art Newspaper Russia, приняв около 340 тысяч туристов.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников отметил рост туристического потока в Псковской области. В прошлом году туристы принесли в областной бюджет 2 млрд рублей, в этом году, по мнению Михаила Ведерникова, будет не меньше.

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