Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Актер Гоша Куценко: Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы Псковской области, заявил заслуженный артист России Юрий Куценко на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области.

Фото: ПАИ

Он также отметил, что Михаил Ведерников создаёт вокруг себя молодую и сильную команду, которая способна работать также эффективно, как и сам глава региона.

«С легкой руки Михаила Юрьевича в Пскове появился фестиваль «Западные ворота», на территории региона активно снимается кино, да и сама Псковская область, а вместе с ней и Псков расцвели, стали более гармоничны, и кто хоть раз бывал в Пскове, скучает по нему. В том числе и я», – сказал Юрий Куценко.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек. 

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

Новая модельная библиотека открылась в Пскове
27 сентября 2023

Участники СВО – Михаилу Ведерникову: С каким бы вопросом мы ни обратились, мы всегда получаем поддержку
27 сентября 2023

Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» станет гостьей программы «Среда обитания»
27 сентября 2023

Актер Гоша Куценко: Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы
27 сентября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область готова двигаться к новым целям и победам
27 сентября 2023

Митрополит Тихон: Михаилу Ведерникову предстоит сделать ещё больше, чем в первый срок
27 сентября 2023

Началась церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Более трёх тысяч педагогов трудятся в дошкольных организациях Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...