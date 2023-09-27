Актер Гоша Куценко: Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы

13:06, 27 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы Псковской области, заявил заслуженный артист России Юрий Куценко на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области.

Он также отметил, что Михаил Ведерников создаёт вокруг себя молодую и сильную команду, которая способна работать также эффективно, как и сам глава региона.

«С легкой руки Михаила Юрьевича в Пскове появился фестиваль «Западные ворота», на территории региона активно снимается кино, да и сама Псковская область, а вместе с ней и Псков расцвели, стали более гармоничны, и кто хоть раз бывал в Пскове, скучает по нему. В том числе и я», – сказал Юрий Куценко.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.