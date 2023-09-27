Участники СВО – Михаилу Ведерникову: С каким бы вопросом мы ни обратились, мы всегда получаем поддержку

13:35, 27 сентября 2023, ПАИ

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, поздравили Михаила Ведерникова с вступлением в должность губернатора Псковской области. Об этом с торжественной церемонии, которая проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Командир нашего соединения находится на передовой и управляет боем. От его имени хотим поздравить вас с победой на выборах губернатора Псковской области. Мы успешно выполняем все поставленные задачи, благодарим за особое внимание к вопросам обеспечения военнослужащих, помощь в приобретении необходимой техники, беспилотников, элементов экипировки, специального оборудования», – отметили военнослужащие.

По их словам, с каким бы вопросом ни обращались участники СВО к правительству региона, они всегда получают поддержку. «Знаем, что семьям военнослужащих тоже оказывается особое внимание – за это отдельное спасибо! Бойцам важно знать, что их родные не остались одни. Михаил Юрьевич, ещё раз поздравляем вас с победой, желаем вам успехов, сил и новых свершений», – заключили военнослужащие.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.