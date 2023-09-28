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О начинке VI Праздника псковского пирога рассказала Кристина Кобызь

Что интересного ждать от VI Праздника псковского пирога, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Председатель комитета пригласила псковичей и гостей на праздник. По словам Кристины Кобызь, пришедшие на праздник с пирогом смогут зарегистрироваться с 11:00 до 13:00 на площадке городского Туристского центра. «Таким участникам мы дадим купоны на дегустацию другой выпечки. Если вдруг вы придете без пирогов, будет возможность и купить купон, и продегустировать все», – отметила она.

Ранее стало известно, что правила дегустации поменялись.

Кроме того, в рамках праздника пройдёт конференция для школьников, которые в предыдущие годы победили в конкурсе пирогов. «Они принесут свои пироги, сделанные по семейным рецептам. Кроме того, наши участники – это еще и ремесленники, фермеры. У нас будут сыры местного производства. А еще – как же без меда, без мяса! Это все будет сопровождаться песнями-плясками», – отметила Кристина Кобызь.

Она рассказала, что перед зрителями выступят творческие коллективы «Забава» из Опочки, «Ступени» Псковского колледжа искусств, детские коллективы «Сударушка», дети с ОВЗ из «Добреи», музыкальная группа «Четыре угла».

Кроме того, на площадке праздника будут танцевать аргентинское танго.

Напомним, праздник пройдет 1 октября на площадке городского Туристского центра на Георгиевской, 4. 

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