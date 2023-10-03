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Общество

Отопительный сезон начнётся в Дновском районе 5 октября

Отопительный сезон начнётся в Дновском районе 5 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Кошка Стрелка, обитающая в музее-заповеднике «Изборск». Фото: ПАИ

«Сегодня подписал постановление о начале отопительного сезона в Дновском районе с 5 октября 2023 года», – написал Михаил Шауркин.

Он обратил внимание, что в этом году подача тепла в дома местных жителей начнётся раньше запланированного срока. «Уважаемые дновцы! Заполнение системы отопления уже произведено. В случае возникновения проблем с завоздушиванием просьба обращаться в управляющую компанию, телефон диспетчера 8 (911) 370-24-26», – добавил он.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что поэтапное включение отопления в Пскове планируют начать 5 октября. В этот же день к теплоснабжению будут подключены школы и дошкольные учреждения Великих Лук. В Пушкиногорском районе объекты социальной сферы будут подключены к теплоснабжению уже сегодня, а с 6 октября – жилой фонд и прочие потребители тепловой энергии. В этот же день тепло начнёт поступать в дома жителей Пыталовского района.

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