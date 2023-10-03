Более 700 участников соберёт Псков на трёх окружных этапах премий в области туризма

19:32, 03 октября 2023, ПАИ

Более 700 участников посетят Псков во время трёх финальных окружных этапов премий «Туристический сувенир», «Маршрут года» и Russian Event Awards-2023. Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Нам очень приятно, что Геннадий Шаталов [председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель мероприятий. – ПАИ] выбрал именно наш регион. Нам есть что показать: очень много наших предпринимателей, производителей сувенирной продукции, ремесленников, крестьянско-фермерских хозяйств. Рады, что откликнулись наши местные производители. Сегодня в конкурсе участвует 12 наших организаций – предпринимателей, которые представляют 24 сувенира. В «Маршруте года» будет участвовать шесть номинантов с семью проектами, а в последнем мероприятии – конкурсе – семь псковичей. В целом, в конкурсе принимает участие большое количество людей. Это всероссийское мероприятие, очень для нас значимое», – сказала Лариса Семашко.

Она также отметила, что в Пскове в финале окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» участвует порядка 140 человек из 27 регионов, которые представили 314 сувениров своей продукции. В конкурсе «Маршрут года» примут участие более 200 человек, столько же поучаствует и в премии Russian Event Awards-2023.

«Нашу область посетят более 700 человек. Речь идёт о крупном масштабном мероприятии всероссийского уровня», – подчеркнула Лариса Семашко.

Напомним, с 3 по 7 октября в Пскове состоятся финалы окружных этапов Северо-Западного и Центрального федеральных округов сразу трех премий: «Туристический сувенир», Russian Event Awards-2023 и «Маршрут года».