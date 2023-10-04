Огуречный хрустик, подстаканник поезда Деда Мороза, солнечный конь: лучшие туристические сувениры выбрали в Пскове

22:16, 04 октября 2023, ПАИ

Стали известны победители окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», результаты которого подвели сегодня в Пскове. Лучшими сувенирами стали подстаканник поезда Деда Мороза, изборский пряник, салфетка для очков, «Солнечный конь», музыкальная шкатулка и не только. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сегодня, 4 октября, на площадке СРК «Простория» в Пскове состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Конкурсное жюри определило лучшие сувениры в 14 номинациях в четырёх категориях: экономкласс – сувениры до 200 рублей, средняя ценовая категория – от 200 до 500 рублей, высокая ценовая категория – от 500 до 3 000 рублей, VIP-категория – от 3 000 рублей. Дипломы финалиста получили те, кто занял первое, второе и третье места.

В номинации «Туристический сувенир для детского туризма» (экономкласс) первое место за сувениром «Открытка «Волшебный пряник» (Виктория Шилова, Петрозаводск, Республика Карелия). В этой же категории первое место досталось за сувенир «Карамель на палочке» Галине Гринёвой (Тверь, Тверская область). В средней ценовой категории специальный диплом в этой номинации получили представители кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного университета.

В номинации «Этнографический сувенир» (средняя ценовая категория) первое место у сувенира «Солнечный конь», победу одержала Наталья Михалькина (Брянск, Брянская область); в высокой ценовой категории – сувенир «Рыльник (рукомой)» Дома ремёсел, (Ростов Великий).

В номинации «Сувенир-игрушка» первое место (средняя ценовая категория) досталось «СобериЁжке» (Лихославль, Тверская область), а также (высокая ценовая категория) набору для создания леденцов «Карамелька. Открой со мной Тверь», победила Галина Гринёва.

В номинации «Сувенир события» первое место (экономкласс) выиграл сувенир «Коллекция ридикюлей «Магия чая» (Людмила Красникова, Ярославль, Ярославская область), в этой же номинации (средняя ценовая категория) – аромосвеча и подсвечник керамический «Арбузный фестиваль» (Анастасия Ледовская, Сосновый Бор, Ленинградская область), а за велолинейку (высокая ценовая категория) победа у представителей Иванова (Ивановская область) – у инклюзивной ремесленно-творческой мастерской и полиграфической группы «РАСпечатаем» организации молодых инвалидов «Грани».

Кроме того, в этой же номинации (VIP-категория) первое место отдано за сувенир «Аромат для дома» (диффузор) (Дарья Потапова, Тамбов, Тамбовская область).

В номинации «Сувенир региона» (экономкласс) первое место с коллекцией для специй «Зайцы-ярославцы» завоевали Ангелина и Юлия Навоевы (Тутаев, Ярославская область); с заплечным мешком-рюкзаком по мотивам ивано-вознесенского агиттекстиля в этой же номинации (средняя ценовая категория) победила инклюзивная ремесленно-творческая мастерская организация молодых инвалидов «Грани» (Иваново, Ивановская область). Первое место в этой же категории у представителей из Санкт-Петербурга за сувенирную банкноту «Рубль-сувенир «Дагестан».

В номинации «Сувенир музея» (экономкласс) жюри отдало награду открытке-сувениру «Бумажная роза» Музея истории русского платка и шали (отдел ППМВК, Павловский Посад, Московская область), а также салфетке для очков (средняя ценовая категория) муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Павловско-Посадский музейно-выставочный комплекс» (Павловский Посад, Московская область). С «Колокольчиком-цветком» (высокая ценовая категория) победила Наталия Абрамова (Воронеж, Воронежская область), первое место также у Марии Феиной из Москвы с шоколадом «Музей КонфеКтная».

В номинации «Сувенир города» (экономкласс) наградой отметили открытку «Вести из Курска» Алексея Бартенева (Курск, Курская область), сувенир-наличник «Нижний Новгород» сувенирной мастерской «Лук и стрелы», (Раменское, Московская область). В средней ценовой категории первое место отдано монпансье леденцовой серии «Открой со мной Тверь» Галины Гринёвой (Тверь, Тверская область), а также магниту «Борисглебовский монастырь» («Торжокские золотошвеи», Торжок, Тверская область). В высокой ценовой категории победили открытки «Моменты времени» Веры Носковой (Ногинск, Московская область), в VIP – штопор «Тульский мастер» Леонида Ральянова (Центр приёма гостей Тульской области, Тула). Специальный диплом «За креативный подход в продвижении региона» в этой номинации получил Григорий Кузьмин из Суздаля (Владимирская область).

В номинации «Линейка туристических сувениров региона» первое место жюри присвоило сувенирной продукции АНО «ТО Русь Новгородская» (Великий Новгород, Новгородская область).

В номинации «Линейка туристических сувениров музея» жюри присудило первое место «Женскому стилю» (муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Павловско-Посадский музейно-выставочный комплекс», Павловский Посад, Московская область).

В номинации «Сувенир туристического маршрута» (эконом) выиграли карамельные открытки «Открой со мной Тверь» Дарьи Потаповой (Лихославль, Тверская область). В высокой ценовой категории первое место у сувенирной линейки туристического поезда «Рускеальский эксперсс» ООО «Бортовые торговые системы» (Москва), в категории VIP – у подстаканника Поезда Деда Мороза (ООО «Поезд Деда Мороза», Москва).

В номинации «Линейка туристических сувениров города» спецдипломом «За продвижение города художественно-авторскими средствами» отметили Алексея Бартенева (Курск, Курская область).

В номинации «Туристический сувенир для промышленного туризма» (средняя ценовая категория) лучшими сувенирами признали стеклянную ёлочную игрушку «Щелкунчик» (Клин, Московская область), а также картонную коробку под четыре бутылки ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский» (Моршанск, Тамбовская область).

В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» первое место у псковского кваса (производитель – «Пивоварня купца Лапина», Псков, Псковская область).

В номинации «Идея туристического сувенира» (средняя ценовая категория) победила игра-сувенир «Достопримечательность Псковской области» ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» (Псков, Псковская область), а также подвеска «Маша – живая легенда» (Людмила Красникова, Ярославль, Ярославская область), в высокой ценовой категории – керамическая кружка «Тёсовская роспись» (Ирина Никифорова, Луга, Ленинградская область), в VIP – эклектический штопор «Кларнет», который презентовал Леонид Ральянов (Центр приёма гостей Тульской области, Тула, Тульская область).

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» (эконом) жюри отдало предпочтение съедобному сувениру – «Огуречному хрустик» КФХ И. А. Иванова (Порхов, Порховская область), а также деревенскому мармеладу «С яблоком, черникой и можжевельником» (Лихославль, Тверская область). В средней ценовой категории два победителя – Татьяна Мараева (Киржач, Владимирская область) с съедобным сувениром «Шоколад Владимирского края», а также изборский пряник Татьяны Мусатовой (Изборск, Псковская область). В высокой ценовой категории – победители шоколадная пластика «Рахманинов», набор шоколада «Рояль» (Мария Безбородова, Тамбов, Тамбовская область), а в VIP – дизайнерская музыкальная шкатулка с шоколадными конфетами «Петербург – это счастье», представленная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга (шоколадная фабрика «Счастье»).

Отметим, в экспертную комиссию конкурса, которая оценивала сувенирную продукцию, вошло 17 человек, среди них – председатель экспертного совета «Туристический сувенир» Ксения Радченко, советник президента Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин, член правления НАОМ Игорь Лютенко, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет», председатель экспертного совета Международной премии Russian Event Awards Ольга Хоточкина, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора FunSun Ольга Иванова, директор по развитию фонда «Уникальная страна» Борис Липатов, директор ГК «Илва» Лариса Петровская, президент НАИТО, руководитель рабочей группы ТИЦ по реализации проекта «Серебряное ожерелье России», член экспертного совета Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Михаил Ушаков, доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Наталья Омарова, шеф-редактор портала для профессионалов ивент-индустрии Event LIVE Александра Юркова, вице-президент межрегиональной общественной организации содействия развитию военно-исторической реконструкции «Доблесть веков» Олег Юкович, и. о. директора ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» Наталья Белова, председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь, директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова, директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко.

Напомним, что финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» открылся в Пскове вчера, 3 октября. В нём участвовали 138 мастеров из 27 регионов, которые представили 438 проектов.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Добавим также, что победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» наградили на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» в Пскове сегодня, 4 октября.

Фоторепортаж с награждения можно посмотреть по ссылке.

Больше новостей об окружном этапе конкурса можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.