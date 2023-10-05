Ввод в эксплуатацию нового корпуса медфака ПсковГУ запланирован на 1 ноября

13:16, 05 октября 2023, ПАИ

Ввод в эксплуатацию нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ запланирован на 1 ноября. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Главный вопрос, который ждут все студенты медицинского факультета, – это ввод в эксплуатацию учебного корпуса. Хочу отметить, что у нас всё идёт в штатном режиме. Сейчас идёт ГАСН [государственный архитектурно-строительный надзор. – ПАИ]. Первичный ГАСН прошёл на прошлой неделе», – отметила Наталья Ильина.

По её словам, после этого должна произойти процедура, по которой будет возможна передача этого объекта Министерству науки и высшего образования. «Михаил Юрьевич, мы договорились так: раз у них 23 числа будет разрешение о вводе в эксплуатацию, мы зайдём туда для образования с 1 ноября, потому что всё будет готово, а параллельно будет идти передача объекта», – заверила ректор вуза.

Напомним, строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. Это стало возможно благодаря договорённостям губернатора региона Михаила Ведерникова с руководством Министерства просвещения и высшей науки РФ и Министерства обороны РФ. Средства на реализацию этого проекта выделены из федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.

Новый корпус будет способствовать реализации стратегического проекта ПсковГУ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» – «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Его главная цель – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.

Ранее новый учебно-лабораторный корпус посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.