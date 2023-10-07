1400 жителей Псковской области записались в отряд «Дружина»

14:33, 07 октября 2023, ПАИ

1 400 человек записались в отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

На днях глава региона вручил ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» руководителям районных филиалов «Дружины».

«Техника поможет обеспечить патрулирование, оперативное реагирование на нештатные ситуации в самых удалённых населённых пунктах. Добровольцев, которые будут в этом направлении работать, уже довольно много. Сформировано 11 филиалов «Дружины», куда записалось 1 400 человек. Сейчас динамично идёт процесс обучения», – отметил Михаил Ведерников.

Так, на прошлой неделе на базе одной из войсковых частей Псковского гарнизона прошли первая комплексная тренировка и слаживание отряда «Дружина», напомнил глава региона.

«Для формирования учебно-материальной базы приобретаются системы обнаружения и подавления БПЛА, противодроновые ружья, тепловизионное оборудование, радиостанции, бинокли, тактические фонари. Это принципиально необходимый этап подготовки, потому что задачи, которые стоят перед дружинниками, весьма непростые. Одного энтузиазма недостаточно – люди должны хорошо понимать, как вести себя в нестандартных ситуациях. По итогам программы обучения наши дружинники будут всесторонне обученными и оснащёнными специалистами, которые всегда готовы помочь спасателям и силовым структурам», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Отметим, что основными критериями для вступления являются совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.