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Общество

Эрнст: Моя первая ассоциация с Псковщиной – пейзажи

Псковская область ассоциируется с пейзажами, заявила актриса, режиссёр проекта Первого канала «Играем свадьбу» Софья Эрнст в эксклюзивном интервью для телеканала «Первый Псковский».

Актриса Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью «Первому Псковскому». Фото: ПАИ

Она прибыла в регион для съемок документального фильма о свадьбе, организованной в традициях и обрядах Псковщины.

«В Псков мы хотели приехать и застать золотую осень. Снимаем в Пскове, подводки ведущих снимаются на улицах города, на фоне достопримечательностей. Едем в Мальскую долину снимать, потому что нам хотелось застать именно красивые пейзажи, холмы. Сразу же ассоциация у меня с Псковщиной – это пейзажи. Я была в Пушкиногорье, в Печорах, поэтому уже знала, куда мы едем», – рассказала Софья Эрнст.

Трудиться над 32-минутной серией проекта «Играем свадьбу» в локациях города уже начала команда из десяти человек. Это три оператора, четыре ведущих, сценарист, редактор и режиссер.

«У нас документально-постановочный проект, и мы практически делаем как документальное кино. На самом деле команда очень маленькая», – отметила актриса.

Отметим, что проект «Играем свадьбу» – это цикл документально-постановочных фильмов, в которых покажут процесс подготовки к главному семейному торжеству. Каждая серия посвящена организации свадьбы в традициях и обрядах одного региона России.

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