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Общество

О производстве обуви в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Коммерческий директор Невельской обувной фабрики (Бренд Goodzone) Игорь Булов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

О производстве обуви в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в лёгкой промышленности России сохраняются сложности с отечественным сырьём;
  • в перспективе возможно заместить заимствованную часть рынка и сделать полностью все своим, но «надо работать»;
  • для производителей продукта одних только маркетплейсов недостаточно;
  • основные минусы маркетплейсов заключаются в том, что на них происходит бесконтрольная торговля;
  • в обувной промышленности два года назад появилась маркировка, однако существенной разницы не произошло, так как некоторые торговые рынки в России делают один код на всю продукцию;
  • если курс резко поднимется и значительно, процентов на 20-30 и выше, соответственно, поднимется цена на сырьё;
  • при повышении себестоимости на 10-15 %, фабрика может взять высокую стоимость составляющих на себя. Однако, если проценты будут ещё выше, предприятию придётся поднять цену.

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