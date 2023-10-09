О производстве обуви в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Коммерческий директор Невельской обувной фабрики (Бренд Goodzone) Игорь Булов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- в лёгкой промышленности России сохраняются сложности с отечественным сырьём;
- в перспективе возможно заместить заимствованную часть рынка и сделать полностью все своим, но «надо работать»;
- для производителей продукта одних только маркетплейсов недостаточно;
- основные минусы маркетплейсов заключаются в том, что на них происходит бесконтрольная торговля;
- в обувной промышленности два года назад появилась маркировка, однако существенной разницы не произошло, так как некоторые торговые рынки в России делают один код на всю продукцию;
- если курс резко поднимется и значительно, процентов на 20-30 и выше, соответственно, поднимется цена на сырьё;
- при повышении себестоимости на 10-15 %, фабрика может взять высокую стоимость составляющих на себя. Однако, если проценты будут ещё выше, предприятию придётся поднять цену.
Комментарии: 0 Обсудить >>>