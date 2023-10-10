135 бригад продолжают восстанавливать электросети в Псковской области

11:22, 10 октября 2023, ПАИ

135 бригад энергетиков продолжают восстанавливать сети в Псковской области после последствий урагана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«Продолжаем круглосуточно восстанавливать сеть в Псковской области после ураганов. К линиям приходится пробираться через упавшие деревья, а чтобы проехала техника, расчищать завалы», – говорится в сообщении.

По данным метеослужб, циклон с сильным ветром вернётся в Псковскую область 11 октября.

Напомним, в минувшие выходные штормовой ветер накрыл Псков и несколько муниципальных образований региона.