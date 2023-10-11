Четыре почтомата появятся в Пскове

11:41, 11 октября 2023, ПАИ

Почтоматы появятся в четырех отделениях «Почты России» в Пскове в ближайшее время. Об этом заявила директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы будем устанавливать почтоматы. В Санкт-Петербурге уже такая расширенная сеть есть. Почтомат будет находиться на входе в отделение. Любой клиент сможет заказать не в отделение, а именно в почтомат», – рассказала она.

Благодаря такой системе клиент не будет взаимодействовать через окно с сотрудниками отделения. Чтобы забрать посылку из ячейки почтомата, получатель должен просто ввести специальный код, пояснила Ольга Беляцкая.

Такие почтоматы появятся в отделении «Почты России», расположенном на Рижском проспекте, в центральном отделении, а также в отделениях № 24 и № 19.

«Мы уже получили согласование, я думаю, что в ближайшем будущем, до Нового года, появятся. Мы хотим сделать максимально все, чтобы нашим клиентам было удобно!» – подчеркнула спикер.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Добавим, что губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. На данный момент все эти отделения функционируют.

Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.

Помимо этого, в ближайшее время «Почта России» подготовит программу строительства модульных почтовых отделений в Псковской области.