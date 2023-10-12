Более 20 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках в ноябре

09:26, 12 октября 2023, ПАИ

Более 20 тысяч тюльпанов высадят на клумбах Великих Лук в ноябре. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На городских клумбах появятся цветы сортов Snow Lady, Roman Empire, Lalibela, Neper. По предварительной информации МП «Зеленхоз», большая часть этих тюльпанов будет украшать набережную Лейтенанта Шмидта.

Всего в Псковской области было выращено более 1,5 миллиона тюльпанов. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее сообщал, что сорт псковских тюльпанов выводят в Великолукской сельхозакадемии.