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Общество

Более 20 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках в ноябре

Более 20 тысяч тюльпанов высадят на клумбах Великих Лук в ноябре. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Более 20 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках в ноябре. Фото: ПАИ

На городских клумбах появятся цветы сортов Snow Lady, Roman Empire, Lalibela, Neper. По предварительной информации МП «Зеленхоз», большая часть этих тюльпанов будет украшать набережную Лейтенанта Шмидта.

Всего в Псковской области было выращено более 1,5 миллиона тюльпанов. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее сообщал, что сорт псковских тюльпанов выводят в Великолукской сельхозакадемии.

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