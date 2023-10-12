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Теоретическое занятие прошло для «Дружины» в Бежаницах

Семинар по повышению профессиональных навыков прошел для членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Бежаницах. В нем приняли участие добровольцы из Локнянского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Теоретическое занятие прошло для «Дружины» в Бежаницах. Фото здесь и далее: районная газета «Сельская новь»

Семинар начался со вступительной речи главы района Сергея Михеева, который поблагодарил добровольцев за проявленную сознательность и разъяснил основные положения созданного отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». О том, где будет возможным применение сил и помощи членов «Дружины», рассказал руководитель филиала Бежаницкого, Локнянского и Новоржевского районов АНО ПО «Дружина» Игорь Карасев.

Также участникам отряда рассказали об алгоритме действий при возникновении пожара, о типах огнетушителей и правилах их использования в различных ситуациях. Кроме того, добровольцам напомнили основные виды травм и способы оказания первой медицинской помощи.

В свою очередь руководитель молодёжного центра «Юность» Юлия Еремеева и директор Бежаницкой школы Марина Михайлова рассказали о патриотическом воспитании молодёжи, что вкладывается в понятие «патриотизм» и сколь важно данное направление в воспитательном процессе в настоящее время.

Ранее для членов отряда «Дружина» в Псковской области провели первое практическое занятие.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Отметим, что основными критериями для вступления являются совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru

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Теоретическое занятие прошло для «Дружины» в Бежаницах

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