Теоретическое занятие прошло для «Дружины» в Бежаницах

15:17, 12 октября 2023, ПАИ

Семинар по повышению профессиональных навыков прошел для членов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Бежаницах. В нем приняли участие добровольцы из Локнянского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Семинар начался со вступительной речи главы района Сергея Михеева, который поблагодарил добровольцев за проявленную сознательность и разъяснил основные положения созданного отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». О том, где будет возможным применение сил и помощи членов «Дружины», рассказал руководитель филиала Бежаницкого, Локнянского и Новоржевского районов АНО ПО «Дружина» Игорь Карасев.

Также участникам отряда рассказали об алгоритме действий при возникновении пожара, о типах огнетушителей и правилах их использования в различных ситуациях. Кроме того, добровольцам напомнили основные виды травм и способы оказания первой медицинской помощи.

В свою очередь руководитель молодёжного центра «Юность» Юлия Еремеева и директор Бежаницкой школы Марина Михайлова рассказали о патриотическом воспитании молодёжи, что вкладывается в понятие «патриотизм» и сколь важно данное направление в воспитательном процессе в настоящее время.

Ранее для членов отряда «Дружина» в Псковской области провели первое практическое занятие.