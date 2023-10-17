65 добровольцев стали участниками проекта «Укрепрайон» в Себежском районе

20:56, 17 октября 2023, ПАИ

8-я экспедиция Русского Географического общества, реализующего добровольческий молодёжно-патриотический проект «Укрепрайон», завершила работу в Себежском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области















Участниками проекта стали 65 добровольцев – студенты Российского технологического университета МИРЭА под руководством командира поискового отряда «Забытый батальон» и руководителя проекта Владимира Бумакова.

В Себежском укрепрайоне студенты исследовали местность, чтобы найти останки погибших воинов. Они провели поисковые работы в дотах и нашли «секреты», характеризующие оборонительные сооружения как тайну, которая ещё до конца не раскрыта. Так, в одном из дотов на самом нижнем этаже была обнаружена полость в стене, ведущая куда-то за пределы сооружения.

Кроме того, во время раскопок члены экспедиции нашли личные вещи участников Великой Отечественной войны – топор 1938 года, австрийскую зажигалку и немецкий подсумок с полным содержимым. Во время осушения части лесного ручья также нашли старинное колесо от кареты.

Целью экспедиции стало воспитание в молодых людях чувства патриотизма, основанного на их непосредственном участии в поисковой работе. Это позволяет ребятам прикоснуться к настоящей, живой летописи Отечества, внести свой вклад в сохранение памяти о подвигах предков в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.