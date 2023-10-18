Отсутствие освещения на некоторых улицах Пскова Александр Грацкий связал с ураганом

17:39, 18 октября 2023, ПАИ

Отсутствие освещения на некоторых улицах Пскова заместитель главы администрации города – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий связал с ураганом. Об этом он сообщил в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, до конца октября сети будут восстановлены.

«Однако больше жалоб именно на освещение дворов. Но дело в том, что освещение дворов зависит от решения жильцов. Можно скинуться и установить светильники на фасадах, второе – участие в проекте по формированию комфортной городской среды или создать ТОС. Освещение во дворе делается быстро, без проекта и недорого. Поэтому относительно освещения во дворе надо обращаться в управляющую компанию, если там не реагируют, то в УГХ», – рекомендовал Александр Грацкий.

Напомним, с 6 по 8 октября штормовой ветер накрыл Псков и несколько муниципальных образований региона. Например, в Пскове сильными порывами ветра было повалено более 100 деревьев, повреждено более 30 автомобилей.