Митрополит Арсений проведёт первую литургию в Пскове

17:56, 19 октября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений впервые проведёт Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля 22 октября. Об этом сообщается в группе собора в соцсети «ВКонтакте».

Начало исповеди и чтения часов будет в 9:30, а встреча владыки запланирована на 10:00.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. 16 октября его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, где ему вручили посох главы Псковской митрополии.

Добавим, что 18 октября епископа Псковского и Порховского Арсения возвели в сан митрополита.