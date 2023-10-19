Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений проведёт первую литургию в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Арсений впервые проведёт Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля 22 октября. Об этом сообщается в группе собора в соцсети «ВКонтакте».

Митрополит Арсений проведёт первую литургию в Пскове. Фото: ПАИ

Начало исповеди и чтения часов будет в 9:30, а встреча владыки запланирована на 10:00.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. 16 октября его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, где ему вручили посох главы Псковской митрополии.

Добавим, что 18 октября епископа Псковского и Порховского Арсения возвели в сан митрополита. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Прослушивание чтецов в рамках конкурса «Чернильница» в Пскове пройдёт в конце октября
19 октября 2023

Итоги дня, 19 октября 2023 года
19 октября 2023

Более 27 км региональной трассы в Псковской области обновят по нацпроекту
19 октября 2023

Выставка тактильных картин открылась в Псковском музее
19 октября 2023

Псковский цирк ищет клоунов
19 октября 2023

Митрополит Арсений проведёт первую литургию в Пскове
19 октября 2023

Группа «Любэ» даст концерт в Пскове
19 октября 2023

Михаил Ведерников сообщил о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей
 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...