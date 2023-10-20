Зоозащитник – о найденных под Псковом мёртвых животных: Люди сдавали умерших питомцев для кремации, а их обманули

13:22, 20 октября 2023, ПАИ

Случившаяся в Псковском районе ситуация с обнаружением мешков с трупами животных – это аморально, заявила руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это ненормально, это преступно, не по-человечески и аморально. Даже невозможно представить, что сейчас могут испытывать хозяева этих собак, отдавшие своих животных на кремацию. Люди идут, верят, сдают своих животных на кремацию и получают такой ужас. Кроме самых страшных слов, эту ситуацию не описать. Ну и, конечно, здесь идёт полное невыполнение своих обязательств со стороны организаций и нарушение закона. Они забрали деньги, но свои услуги не предоставили – обманули людей и морально, и финансово», – сказала Вера Короткова.

По её словам, подобные ситуации уже происходили в Пскове ранее. «Конечно, надо привлечь виновных к ответственности! Это не просто халатность, это ужас», – отметила собеседница ПАИ.

Кроме того, Вера Короткова ответила, почему некоторые псковичи считают, что в подобном могут быть виноваты приюты.

«Когда появились эти фотографии, первое, о чём я подумала: «Как хорошо, что в последний период мы не возили никого на кремацию». Да, животные в приютах погибают по разным причинам, чаще всего это болезни, иногда привозят уже травмированных, и они, к сожалению, умирают у нас на руках. Что делать? Мы всегда едем в те организации, где есть возможность их кремировать», – обратила внимание руководитель «Зоозащиты».

Вера Короткова также заявила, что невозможность хоронить животных на территории области – настоящая трагедия.

Напомним, что десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком. Полиция начала проверку по этому делу, а прокуратура взяла дело на контроль.