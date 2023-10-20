Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зоозащитник – о найденных под Псковом мёртвых животных: Люди сдавали умерших питомцев для кремации, а их обманули

Случившаяся в Псковском районе ситуация с обнаружением мешков с трупами животных – это аморально, заявила руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Псковском районе. Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Это ненормально, это преступно, не по-человечески и аморально. Даже невозможно представить, что сейчас могут испытывать хозяева этих собак, отдавшие своих животных на кремацию. Люди идут, верят, сдают своих животных на кремацию и получают такой ужас. Кроме самых страшных слов, эту ситуацию не описать. Ну и, конечно, здесь идёт полное невыполнение своих обязательств со стороны организаций и нарушение закона. Они забрали деньги, но свои услуги не предоставили – обманули людей и морально, и финансово», – сказала Вера Короткова.

На фото Вера Короткова. Фото: ПАИ

По её словам, подобные ситуации уже происходили в Пскове ранее. «Конечно, надо привлечь виновных к ответственности! Это не просто халатность, это ужас», – отметила собеседница ПАИ.

Кроме того, Вера Короткова ответила, почему некоторые псковичи считают, что в подобном могут быть виноваты приюты. 

«Когда появились эти фотографии, первое, о чём я подумала: «Как хорошо, что в последний период мы не возили никого на кремацию». Да, животные в приютах погибают по разным причинам, чаще всего это болезни, иногда привозят уже травмированных, и они, к сожалению, умирают у нас на руках. Что делать? Мы всегда едем в те организации, где есть возможность их кремировать», – обратила внимание руководитель «Зоозащиты».

Вера Короткова также заявила, что невозможность хоронить животных на территории области – настоящая трагедия.

Напомним, что десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком. Полиция начала проверку по этому делу, а прокуратура взяла дело на контроль. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Служебное жильё может появится в «Михайловском»
20 октября 2023

Электроэнергию временно отключат в шести деревнях Островского района
20 октября 2023

Первоначальный облик вернут церкви XV века в Пскове
20 октября 2023

«Парту героя» открыли в Псковском агротехническом колледже
20 октября 2023

Новый принцип формирования Псковского молодёжного парламента обсудят депутаты
20 октября 2023

Почти 2,2 тысячи узлов учёта газа промышленных потребителей проверили псковские газовики
20 октября 2023

Учения по розыску сбежавших заключённых прошло в псковском УФСИН
20 октября 2023

Электросирены включат сегодня на трёх улицах Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...