Итоги дня. 20 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 20 октября 2023 года.
Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска».
Ремонтно-реставрационные работы начинаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря.
Заместителем председателя Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации избран митрополит Тихон.
В Псковской области может быть установлена новая региональная памятная дата – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Датой установления предлагается определить 18 сентября.
Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове. Прокуратура области поставила на контроль проверку по факту обнаружения трупов животных.
Работу над томом Лексического атласа русских народных говоров продолжили учёные в ПсковГУ
Вопросы сотрудничества обсудили представители УФСИН и Торгово-промышленной палаты Псковской области