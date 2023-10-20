Итоги дня. 20 октября 2023 года

19:10, 20 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 20 октября 2023 года.

Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска».

Ремонтно-реставрационные работы начинаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря.

Заместителем председателя Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации избран митрополит Тихон.

В Псковской области может быть установлена новая региональная памятная дата – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Датой установления предлагается определить 18 сентября.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове. Прокуратура области поставила на контроль проверку по факту обнаружения трупов животных.