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Общество

Итоги дня. 20 октября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 20 октября 2023 года.

Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска».

Ремонтно-реставрационные работы начинаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря.

Заместителем председателя Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации избран митрополит Тихон.

В Псковской области может быть установлена новая региональная памятная дата – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Датой установления предлагается определить 18 сентября.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове. Прокуратура области поставила на контроль проверку по факту обнаружения трупов животных.

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