Псковские дети поделились впечатлениями от спортивного шоу Алексея Немова в Москве

10:52, 22 октября 2023, ПАИ

Группа псковских детей вернулась из Москвы и поделилась впечатлениями от поездки, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что прославленный гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов пригласил группу детей из Псковской области на своё спортивное шоу в Москву.

Всего на шоу поехало 27 детей. Все они занимаются спортом: хоккеем, художественной гимнастикой, плаванием. Их родители участвуют или участвовали в специальной военной операции.

Дети отметили, что шоу Алексея Немова им понравилось. Их впечатлили акробатические номера, а также финальный номер чемпиона с сыном. Они также подчеркнули, что Москва встретила их дружелюбно, ребята проехались по городу и заметили, что не против повторить этот яркий опыт.

Сопровождающий и администратор Ледового дворца в Пскове Владимир Ковалев отметил особую важность таких поездок. По его словам, такой опыт вдохновляет ребят и позволяет им стремится к высоким спортивным победам.

Алексей Немов уже не первый раз приглашает псковских ребят на свои шоу в Москву, это уже стало традицией. Дети-спортсмены из Псковской области уже становились его гостями в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.