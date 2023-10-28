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Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Арсением в Москве

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял главу Псковской митрополии митрополита Псковского и Порховского Арсения в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве сегодня, 26 октября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Арсения с избранием на одну из исторических кафедр РПЦ и обратился к нему со словами напутствия.

«В советское время, когда у церкви было очень ограниченное общественное пространство, деятельность архиерея связывалась только с совершением богослужений и с общением в узком кругу духовенства. Но сейчас у церкви все возможности, и нужно помнить, что ты архиерей не только для духовенства и постоянных прихожан, которые по благочестию своему в воскресенье посещают храм, но для всего народа Божиего. По статистике, абсолютное большинство людей, особенно в таких областях, как та, которая тебе поручена, крещены, – значит, это и есть наш Божий народ. Поэтому первая и главная задача заключается в том, чтобы пассивные верующие стали активными верующими, а это предполагает организацию очень серьёзной, целенаправленной и, я бы сказал, высокопрофессиональной работы с людьми», – сказал патриарх Кирилл.

Святейший владыка подчеркнул, что работа с людьми – это важный приоритет и что ни в коем случае нельзя замыкаться в кругу постоянных прихожан.

«Обычно перед архиереем открывается определённая сфера деятельности: он приходит в храм, видит верующих людей, обращается к ним с проповедью. Он также знакомится со священниками, изучает их личные дела, анализирует, насколько тот ли или другой священник соответствует своему месту, и так далее. Всё это правильно, но мысли, заботы о пастве, которая пока неактивна, но по своему крещению принадлежит церкви, должны быть самым важным приоритетом. А для этого необходима работа с людьми. Ни в коем случае не надо замыкаться в кругу тех, с кем мы связаны через участие в совместных богослужениях. Поддерживая, конечно, ту часть наших верующих, которые всегда были и остаются преданными церкви, нужно также иметь в виду тех, кто по крещению являются православными, а по практике своей жизни ничем не отличаются от людей неверующих», – отметил патриарх Кирилл.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. 16 октября его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, где ему вручили посох главы Псковской митрополии.

Добавим, что 18 октября епископа Псковского и Порховского Арсения возвели в сан митрополита.

Впервые Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля митрополит Псковский и Порховский Арсений провёл 22 октября.

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