Итоги дня. 26 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 26 октября 2023 года.
Три школы в Великих Луках переведены на дистанционку. Причина – рост числа заболеваний внебольничной пневмонией.
В Псковской области до конца года будет отремонтировано 11 школ. В девяти из них ремонт уже завершён с опережением графика.
Около 300 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области с начала года.
На культурные мероприятия в Псковской области привлечено более 134 млн рублей.
На выставке-форуме «Россия» музыкант Константин Абабков собирается поставить рекорд длительности игры на балалайке.
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27 октября 2023
Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками