Итоги дня. 26 октября 2023 года

20:42, 26 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 26 октября 2023 года.

Три школы в Великих Луках переведены на дистанционку. Причина – рост числа заболеваний внебольничной пневмонией.

В Псковской области до конца года будет отремонтировано 11 школ. В девяти из них ремонт уже завершён с опережением графика.

Около 300 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области с начала года.

На культурные мероприятия в Псковской области привлечено более 134 млн рублей.

На выставке-форуме «Россия» музыкант Константин Абабков собирается поставить рекорд длительности игры на балалайке.