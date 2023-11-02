Итоги дня. 2 ноября 2023 года

22:33, 02 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 2 ноября 2023 года.

Псковская область признана лучшим регионом страны по работе с территориальными общественными самоуправлениями по итогам V Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС».

Российские ландшафтные дизайнеры преображают парк в Дно.

Мультимедийное шоу с видами Пскова протестировали на новом фонтане на Четырёх углах.

Двух безымянный солдат перезахоронили в Дедовичском районе. Перезахоронение участников Великой Отечественной войны состоялось в братском захоронении Высокое на берегу реки Шелони.

Тренировочный турнир по русским шахматам «Псковская таврель» прошёл в Пскове.