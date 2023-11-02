Итоги дня. 2 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 2 ноября 2023 года.
Псковская область признана лучшим регионом страны по работе с территориальными общественными самоуправлениями по итогам V Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС».
Российские ландшафтные дизайнеры преображают парк в Дно.
Мультимедийное шоу с видами Пскова протестировали на новом фонтане на Четырёх углах.
Двух безымянный солдат перезахоронили в Дедовичском районе. Перезахоронение участников Великой Отечественной войны состоялось в братском захоронении Высокое на берегу реки Шелони.
Тренировочный турнир по русским шахматам «Псковская таврель» прошёл в Пскове.
Митрополит Арсений принял участие в заседании Патриаршего совета по культуре в Москве
Вкусно и классно: Сыровар из Псковской области пригласил россиян на выставку «Россия»
Михаил Ведерников провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области
Журналисты госмедиахолдинга Псковской области награждены всероссийской премией «Гордость нации – 2023»