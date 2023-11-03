Три медали завоевали псковичи в турнире по фехтованию в Смоленске

10:43, 03 ноября 2023, ПАИ

Три медали завоевали псковички, воспитанницы спортшколы «Лидер», на межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, который прошёл в Смоленске с 28 октября по 2 ноября. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменов Татьяна Николаева.

Маргарита Соловьёва и Яна Маркова сумели встать на верхнюю ступень пьедестала в составе команды среди девочек 2012-2015 годов рождения.

Кроме того, в индивидуальном зачёте Яна Маркова стала бронзовым призёром соревнований.

Напомним, что ранее псковская команда девочек взяла серебряные награды, мальчики стали третьими, а Ева Белоцерковская стала победительницей в индивидуальном зачёте.

Тренерами спортсменов являются Элла Полторацкая и Татьяна Николаева.

«Все ребята и девчата молодцы! Порадовали своих тренеров», – сообщила Татьяна Николаева.

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