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Три медали завоевали псковичи в турнире по фехтованию в Смоленске

Три медали завоевали псковички, воспитанницы спортшколы «Лидер», на межрегиональном турнире, посвящённом Дню народного единства, который прошёл в Смоленске с 28 октября по 2 ноября. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменов Татьяна Николаева.

Маргарита Соловьёва и Яна Маркова сумели встать на верхнюю ступень пьедестала. Фото здесь и далее предоставила Татьяна Николаева

Маргарита Соловьёва и Яна Маркова сумели встать на верхнюю ступень пьедестала в составе команды среди девочек 2012-2015 годов рождения.

Кроме того, в индивидуальном зачёте Яна Маркова стала бронзовым призёром соревнований.

В индивидуальном зачёте Яна Маркова взяла бронзовую медаль соревнований

Напомним, что ранее псковская команда девочек взяла серебряные награды, мальчики стали третьими, а Ева Белоцерковская стала победительницей в индивидуальном зачёте.

Тренерами спортсменов являются Элла Полторацкая и Татьяна Николаева.

«Все ребята и девчата молодцы! Порадовали своих тренеров», – сообщила Татьяна Николаева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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