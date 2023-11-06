Компанию аистов запечатлели на крыше дома в Себежском районе

19:40, 06 ноября 2023, ПАИ

Компанию из нескольких аистов запечатлели на крыше дома в деревне Уклеино Себежского района, сообщает газета «Призыв».



Фото: Фото группы «Романтика русских деревень» от Татьяны Лисицкой



Фото: Фото группы «Романтика русских деревень» от Татьяны Лисицкой



Фото: Фото группы «Романтика русских деревень» от Татьяны Лисицкой



Фото: Фото группы «Романтика русских деревень» от Татьяны Лисицкой







«Аист – это особенная птица, с которой можно встретить множество примет и суеверий. Поэтому стоит разобраться, что значит, если аист прилетел к дому. Если сел на крышу или трубу вашего дома, это может быть знаком того, что скоро вас посетят родственники, друзья или важные гости. В таком случае ждите приятных встреч и интересных событий в ближайшем будущем», – отмечают в газете.

Ранее сообщалось, что безбилетного пассажира сняли на видео в Островском районе.

Напомним также, что в октябре в Писковичах поймали аистёнка, которого доставили в аистиный центр в Гдовском районе. Кроме того, руководитель «Дома белого аиста» Марина Сиденко рассказала, как живут подопечные приюта.