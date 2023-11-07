Что такое популярность, 260 миллионов в заявках, два новых бассейна: итоги дня. 7 ноября 2023 года

19:04, 07 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 7 ноября 2023 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии Героем России генерал-майором Сергеем Бураковым.

Более 60 тысяч человек посетило стенд Псковской области за первые три дня работы выставки «Россия». Ажиотаж бешеный, а самым популярным объектом стал артефакт – копия меча князя Довмонта.

Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области. Сегодня состоялся её первый выход в радиоэфир в новом статусе. Комитет новый, а работа та же, только возможностей теперь больше.

На последней в этом году заявочной кампании в Фонд президентских грантов и Фонд президентских инициатив псковичи подали проекты «общим весом» на 260 млн рублей. Ждём подведения итогов конкурса, рассчитываем на то, что большинство заявок из Псковской области окажутся в числе победителей.

Два бассейна появятся на городском пляже Пскова к новому купальному сезону. Бассейны небольшие, пока их установили приблизительно и скоро уберут на зиму снова. Но в новом купальном сезоне они уже заработают. Задумка интересная, любопытно будет посмотреть на её окончательное исполнение, например с точки зрения очистки и гигиены.