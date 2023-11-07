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Копия меча князя Довмонта стала самым популярным объектом на стенде Псковской области на выставке «Россия»

Самым популярным объектом на стенде Псковской области на выставке «Россия» стала копия меча князя Довмонта. Об этом рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Копия меча князя Довмонта стала самым популярным объектом на стенде Псковской области на выставке «Россия». Фото: Театрально-концертная дирекция

«Мы его так выставили, что его видно со всех сторон. Когда проходишь мимо стенда, всем интересно, народ заходит посмотреть, что это за меч», – отметил он.

Дмитрий Волхонов также отметил, что популярностью у посетителей псковского стенда также пользуются велосипедные прогулки по Псковской области, Варлаамовская башня и выставка Александра Николаева «Стражи Пскова».

Ранее он рассказал, что в первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетили более 60 тысяч человек.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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