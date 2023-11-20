Лучшие огнеборцы, Алмазная дорога и зима, сюда иди! Итоги дня, 20 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 20 ноября 2023 года.
Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по оперативному тушению пожаров.
У станции скорой помощи в Гдове появится новое здание.
В Пскове досрочно завершился ремонт улицы Алмазной.
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20 ноября 2023
Опочецкая школа приняла участие в федеральном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023»