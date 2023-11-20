Лучшие огнеборцы, Алмазная дорога и зима, сюда иди! Итоги дня, 20 ноября 2023 года

18:25, 20 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 20 ноября 2023 года.

Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по оперативному тушению пожаров.

У станции скорой помощи в Гдове появится новое здание.

В Пскове досрочно завершился ремонт улицы Алмазной.

Первые катания в Мальской долине в Печорском районе планируют запустить в начале декабря.

Перец-гигант из Острова попал в Книгу рекордов России.