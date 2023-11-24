Новые скамейки перенесут с улицы Пушкина в Детский парк Пскова

23:26, 23 ноября 2023, ПАИ

Активные работы по обновлению ярмарочного пространства проходят на пешеходной улице Пушкина в Пскове при поддержке федерального центра. Качество работ проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Борисом Елкиным, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что после монтажа новых скамеек от жителей города стали поступать жалобы, что их внешний вид не соответствует атмосфере исторической улицы.

Посмотрев на скамейки, Михаил Ведерников согласился, что их облик выбивается из общей картины. «Мне кажется, не очень вписывается это сюда. <…> Решение интересное, современное. И мне нравится, что здесь есть наши псковские логотипы. Но не для этого места эти скамейки», – сказал он.

Борис Елкин отметил, что новые скамейки можно перенести в Детский парк. «На данный момент в Детском парке не самые удачные скамейки. Это вообще лавки, а не скамейки. Мы их и так хотели менять. Поэтому, как вариант, сейчас посмотрим, как их можно интегрировать в архитектуру здесь же, в центре города, но на другом месте», – подчеркнул глава города.

Михаил Ведерников поручил Борису Елкины решить вопрос со скамейками до 15 декабря. К этому же сроку планируется открыть торговлю в новых ярмарочных домиках.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звёздное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.