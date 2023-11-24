Михаил Ведерников - об убийстве трёх детей на юге Псковской области: ​Сделаем всё, чтобы докопаться до истины

17:15, 24 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале прокомментировал убийство трёх детей на юге региона.

«На юге Псковской области произошла чудовищная трагедия. Найдены тела трёх маленьких детей. На оперативном совещании с участием начальника регионального УМВД Алексея Овсянникова обсудили необходимые меры реагирования. По моему поручению создана межведомственная комиссия, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Специалисты уже выехали, чтобы на месте проверить работу всех субъектов профилактики – здравоохранения, образования, соцзащиты», - сообщил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что будет проанализирован каждый этап, на котором компетентные структуры могли предотвратить случившееся.

«Если будут выявлены ошибки и недоработки, по итогам расследования будут приняты все необходимые решения. Взял это на личный контроль. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. Проводятся следственные мероприятия. Сделаем всё, чтобы докопаться до истины и не допустить впредь подобных преступлений», - пообещал губернатор.

23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы. Подробности здесь.

Вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.