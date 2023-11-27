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Общество

Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом сумма выплат для получателей страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля, а для получателей пенсии по старости – на 1 631 рубль.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. По его словам, дополнительные расходы на повышение пенсий в следующем году составят около 234 млрд рублей.

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