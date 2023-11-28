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Оборудование закупили для парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

Масштабный проект по созданию в Пскове круглогодичного парка аттракционов «Волшебная гора» обсудили участники совета по инвестициям. Мероприятие прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Оборудование закупили для парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Фото предоставили в Фонде инвестиционного развития Псковской области

На данный момент в стадии завершения находится подготовка проектной документации. Заключены договоры на поставку аттракционного оборудования более чем на 200 миллионов рублей, рассказал директор ООО «АИК» Александр Терентьев.

Оборудование планируют устанавливать с марта следующего года. Совет принял решение предоставить инвестору дополнительный земельный участок в аренду. Общие финансовые вложения в проект составят 860 миллионов рублей. Запланировано организовать 150 рабочих мест.

Напомним, что соглашение о строительстве в Пскове парка аттракционов «Волшебная гора» было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. До парка можно будет добраться на автобусах № 8 и № 8а. Парковка у «Волшебной горы» будет рассчитана на 80 автомобилей.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов в парке будет работать 50-метровое колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

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