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Трое псковичей представят регион в финале конкурса «Флагманы образования»

Трое участников представляют Псковскую область в финале профессионального конкурса «Флагманы образования», сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Трое псковичей представят регион в финале Всероссийского конкурса «Флагманы образования». Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Регион представляют: заведующий кафедрой дошкольного и начального образования в ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Ольга Дмитриева, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Вячеслав Елтунов и преподаватель ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» Нина Корнаухова.

В этом году в дистанционном этапе конкурса поучаствовали 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2 183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашение к участию в финальных испытаниях.

Финалистов ждёт насыщенная конкурсная и образовательная программы.

В первый конкурсный день они выступят с презентациями своего профессионального и личностного профиля: «Российское образование: мой личный вклад в общее дело». Участники представят заранее разработанный проект.

Во второй день ведущие эксперты в сфере образования поделятся с конкурсантами знаниями о формировании лидерских качеств и эффективной командной работе.

В третий конкурсный день финалисты в командном формате разработают проект, продемонстрировав критическое и стратегическое мышление, навыки управления проектами и профессионального взаимодействия.

Отмечается, что участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания и навыки, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования РФ, а также получить призы от партнёров проекта.

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