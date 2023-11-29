Михаил Ведерников наградил медалями две многодетные семьи Псковской области

23:49, 29 ноября 2023, ПАИ

Медали «Родительская слава Псковской области» получили две многодетные семьи от губернатора региона Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области









































Наградами удостоили многодетных родителей Евгения и Дарью Громовых из Великолукского района и Сергея и Елену Кривоноговых из Порхова.

Семья Громовых прибыла на церемонию в полном составе – вместе с пятью детьми, а Кривоноговы, у которых тоже пятеро детей, приехали только с одной из дочерей.

Губернатор поблагодарил родителей за воспитание детей и подчеркнул, что регион использует каждую возможность, чтобы помогать многодетным детям, которых на данный момент в Псковской области порядка 15.

За чашкой чая Михаил Ведерников обсудил с гостями вопросы поддержки семей – какие меры являются наиболее актуальными, а какие нуждаются в корректировке. Поговорили также о сохранении семейных ценностей и о правильном восприятии многодетных семей в обществе.

Напомним, медаль «Родительская слава Псковской области» учреждена указом губернатора в 2019 году. За пять лет этой наградой были отмечены 10 многодетных семей и три многодетные матери.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи из Невеля и Палкинского района победили в региональном конкурсе «Многодетная семья года», который проводится в Псковской области третий раз подряд.

Сообщалось также, что многодетная семья Ивановых из Плюсского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2023», финал которого прошёл в Москве.

Напомним также, что в Псковской области более полутора тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию.