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Поезд из Петербурга в Москву через Великие Луки запустят в новогодние праздники

Поезд Санкт-Петербург – Москва через Великие Луки запустят в новогодние праздники, сообщает газета «АиФ-Псков».

Поезд из Петербурга в Москву через Великие Луки запустят в новогодние праздники. Фото: ПАИ

Поезд № 217/218 будет отправляться с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывать на Белорусский вокзал в Москве.

Из Петербурга поезд поедет 29 декабря, а также с 3 по 8 января. Время отправления – 17:15, время прибытия в Москву – 10:53 следующего дня.

Из Москвы поезд будет уходить 30 декабря и 8 января в 16:10, а прибывать в Санкт-Петербург в 11:00. А 28–29 декабря, а также с 2 по 7 января поезд будет отправляться в 21:15, а прибывать в 14:10.

В составе поезда сидячие, плацкартные и купейные вагоны. Отмечается, что этот поезд РЖД запускает довольно редко. Последний раз он курсировал в прошлые новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что расписание движения некоторых пригородных поездов в Псковской области изменится 6 и 8 декабря.

Напомним, поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 5 января.

Кроме того, ранее были названы самые живописные российские железнодорожные маршруты.

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