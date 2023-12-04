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Общество

Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Министерство обороны России опубликовало анонс с изменениями требований к состоянию здоровья призывников, в том числе с учётом опыта СВО. Анонс проекта предложения опубликован на портале правовой информации 3 декабря.

Фото: ПАИ

«Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе» направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы», – говорится на портале правовой информации.

Документ будет вносить изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе.

Также оно регулирует процесс обследования и освидетельствования граждан при поступлении на военную службу и в иных связанных с этим случаях.

Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.

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