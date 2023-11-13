План осеннего призыва в Псковской области уже выполнен на 86%

12:28, 13 ноября 2023, ПАИ

План осеннего призыва в Псковской области уже выполнен на 86 %. Об этом заявил военный комиссар региона Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он напомнил, что согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 1 октября в регионе началась призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. При этом военный комиссар отметил, что последняя отправка запланирована на 25 декабря.

«Задание на осень – отправить в Вооруженные силы 600 новобранцев. На данный момент 86 % уже призваны. Отправляем ребят абсолютно во все рода войск. Учитываем пожелания призывников, но, конечно, берём во внимание состояние здоровья. Если молодой человек хочет в ВДВ или спецназ, то мы проверяем его досконально», – подчеркнул Сергей Судаков.

Он также добавил, что Псковская область входит в пятёрку регионов Западного военного округа, где у призывников наилучшее здоровье.