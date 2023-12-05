Псковскую молодёжь приглашают посетить выставку «Россия» в Москве

12:36, 05 декабря 2023, ПАИ

Более 500 школьников и активистов «Движения первых» Псковской области посетят выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Чтобы стать одним из делегатов, необходимо заполнить конкурсную заявку.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.