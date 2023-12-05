Диспансеризацию детей будут проводить с выездом в образовательные учреждения Великолукского района

17:00, 05 декабря 2023, ПАИ

Диспансеризация детей в Великолукском районе будет проводиться с выездом в образовательные учреждения. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своих соцсетях после встречи с руководством Великолукской межрайонной больницы.

Темой обсуждения стал вопрос диспансеризации населения Великолукского района. Основная часть населения проходит диспансеризацию по месту работы, на предприятиях в Великих Луках. Это сказывается на статистике по району, отметили медики.

В рамках встречи также обсудили диспансеризацию детей. Специалисты Великолукской межрайонной больницы будут выезжать в образовательные учреждения района и проводить диспансеризацию детей на местах.

Глава Великолукского района также напомнил, что заболеваемость гриппом имеет несколько волн, поэтому важно прививаться и осенью, и зимой, и весной.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Кроме того, жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.