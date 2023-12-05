Профсоюзные санатории Псковской области заинтересовали москвичей

17:32, 05 декабря 2023, ПАИ

Представители псковских профсоюзных санаториев принимают участие в международной выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры – 2023», которая проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Конечно, мы ожидали большого интереса к нашим санаториям и базам отдыха у москвичей. И, надо отметить, наши ожидания вполне оправдались. Посетители выставки подходят постоянным потоком, интересуются оздоровлением и отдыхом, различными услугами. Надеемся, что как можно больше посетителей станут постоянными гостями у нас на Псковской земле. Будем очень этому рады!» – отметила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая.

Выставка продолжит свою работу до 7 декабря включительно.