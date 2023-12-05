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Общество

Систему цифрового образования Псковской области можно протестировать на выставке «Россия»

Региональную информационную систему «Цифровое образование Псковской области» можно увидеть на международной выставке-форуме «Россия» на стенде региона с 5 по 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Систему цифрового образования Псковской области можно протестировать на выставке «Россия». Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Каждый из посетивших выставку сможет узнать об уникальных функциях созданного в Псковской области решения. Также они смогут через QR-коды поработать с системой, протестировать приложения для телефона, а самое главное – посмотреть, как предоставляют в регионе образовательные услуги.

Псковское «Цифровое образование» внедряют в четырёх новых субъектах России. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут использовать данные сервисы.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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