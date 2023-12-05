Великолучан просят не парковаться на двух улицах из-за уборки снега

18:26, 05 декабря 2023, ПАИ

Великолучан просят не парковаться на двух улицах из-за уборки снега 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

«Обращаем ваше внимание, что 6 декабря будут производиться работы по уборке снега на улице Некрасова и улице Карла Либкнехта. Убедительная просьба не парковать автомобили на данном участке дороги, чтобы не создавать помехи для производства работ!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за один день с улиц Великих Лук вывезли почти 600 кубов снега.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметра снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.