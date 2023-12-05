Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Пскове

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Пскове, хотя снегопады уже прошли, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Он также призвал автолюбителей внимательно смотреть на знаки, ограничивающие стоянку автомобилей по дням недели.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметра снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

Борис Елкин поздравил и поблагодарил псковских волонтёров
05 декабря 2023

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Пскове
05 декабря 2023

В Пушкинских Горах прошла встреча с художником из Петербурга
05 декабря 2023

В МЧС напомнили о правилах катания на санках и «ватрушках»
05 декабря 2023

30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
05 декабря 2023

Псковичам рассказали, поздно ли делать прививку от гриппа в декабре
05 декабря 2023

В России вырос спрос на горнолыжный отдых
05 декабря 2023

Коровин и его ученики зовут на выставку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...