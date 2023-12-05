Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Пскове

22:58, 05 декабря 2023, ПАИ

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Пскове, хотя снегопады уже прошли, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Он также призвал автолюбителей внимательно смотреть на знаки, ограничивающие стоянку автомобилей по дням недели.

Напомним, в Псковской области в конце ноября выпало 23 сантиметра снега, что в три-четыре раза превысило норму. Для уборки региональных дорог задействовано более 300 единиц техники.

Ранее псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.