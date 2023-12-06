В России принят закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах

12:38, 06 декабря 2023, ПАИ

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, за исключением образовательных целей и экстренных случаев, связанных с опасности для жизни или здоровья. Об этом пишет РИА Новости.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев», - следует из текста закона.

В пояснительной записке отмечается, что новации позволят устранить «имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия». Кроме того, уверены авторы закона, изменения усиливают «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания».